Міліція думає, що Москаль піариться на історії про зґвалтування

Начальник Управління МВС України у Чернівецькій області генерал-лейтенант міліції Микола Харабара називає заяву народного депутата Геннадія Москаля про згвалтування дівчини-сироти міліціонером «передвиборчим трюком, основаним на повному маразмі».

Про це М.Харабара заявив в коментарі кореспонденту УНІАН.

«З усією відповідальністю можу вам заявити – ніякого зґвалтування дитини не було, тим більше працівником міліції. Так само ми нікого не звільняли з правоохоронних органів. До нас ніхто не звертався із батьків щодо зґвалтування дитини, ми не отримували жодних заяв і тому дивно, що такі звернення вигулькують у політика Москаля, а до нас, правоохоронців ніхто не звертається», - зазначив керівник буковинської міліції.

За його словами, «якби зґвалтування дитини співробітником міліції відбулося, обласне управління освіти одразу забило б на сполох і ця інформація поширилася б миттєво серед людей, однак нічого подібного не було».

Водночас, за словами М.Харабари, «незважаючи на всю абсурдність повідомлення», він дав команду негайно створити слідчо-оперативну групу, до якої також входить кваліфікований психолог. Група виїхала до вказаного табору у село Банилів-Підгірний Сторожинецького району, де буде опитана кожна дитина та взяті у них покази.

«Зібрані по різних напрямках результати роботи цієї групи ми негайно оприлюднимо у ЗМІ, але для мене особисто тут все зрозуміло. Це не перший випадок, коли генерал Москаль готує свої повідомлення на основі провокацій і чуток, а потім сідає у калюжу ганьби», - підсумував М.Харабара.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль 20 серпня заявив, що чернівецька влада приховує факт зґвалтування вихованки інтернату працівником міліції, і просив Генеральну прокуратуру України порушити кримінальну справу за цим фактом.

За його словами, у серпні цього року під час відпочинку групи дітей-сиріт в дитячому таборі села Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області одна з вихованок зникла на три дні, а коли була знайдена, розповіла, що її насильно утримував і ґвалтував міліціонер, працівник Сторожинецького райвідділу внутрішніх сил, який охороняв табір. Г.Москаль також стверджує, що Управління освіти Чернівецької облдержадміністрації та керівництво міліції вирішили приховати злочин, ніяких офіційних заяв не писати, а працівника міліції, який охороняв табір, звільнити з роботи заднім числом.

За словами Г.Москаля, він володіє інформацією, що вихованці школи-інтернату, не бачачи жодної реакції з боку влади й правоохоронців на злочин, готують самосуд над міліціонером.