Програма Дня Незалежності в Києві

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 24 серпня о 10.00 на Хрещатику розпочнуться показові виступи з ролер-спорту та авто-мото-тріалу, пройдуть майстер-класи з катання на роликах, паркуру, сучасного танцю тощо.

Також відбудеться конкурс «Перегони на офісних стільцях» та конкурс художників графіті.

Об 11.00 ропочнуться акція «Ярмарок інтелектуального капіталу», презентація діяльності молодіжних громадських організацій та карнавальне дійство «Парад вишиванок 2012».

У Печерському ландшафтному парку відбудеться 57-ма щорічна міська виставка квітів «Мелодії українських казок», а на території Національного комплексу «Експоцентр України» - загальнодержавна виставка «Барвиста Україна».

У «Парку Київська Русь» відбудеться фестиваль «Билини Стародавнього Києва IX-XI ст.», де продемонструють видовищні масові денні та нічні битви, штурм фортеці, богатирські турніри і каскадерські трюки, а також слов’янські обряди і життєвий уклад русинів IX-XI століть у справжньому середньовічному таборі. Відбудуться майстер-класи з народних ремесел.

Крім того, пройде сімейно-спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я», спортивний фестиваль «Веселі старти на роликах» та Всеукраїнський фестиваль морозива.

Також впродовж дня на Європейській площі відбуватиметься концертна програма «У пісні славимо Вітчизну», а на Співочому полі з 18.00 – програма з українськими народними піснями «Україно, моя Україно! Найсвятіша ти пісне моя!».

Концерт класичної музики в рамках мистецького проекту «Тобі, незалежна Батьківщино!» пройде на Софійській площі.

Завершить святкування традиційний концерт за участю популярних українських виконавців та феєрверк на Майдані Незалежності.