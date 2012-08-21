Третьяков запевняє, що пішов на вибори не через помсту

«Не хочу, щоб у когось закрадалися подібні підозри, - заявив він в інтерв'ю «АіФ-Україна». - Вирішив йти сам тому, що мене розчарувала позиція політиків, які домовляються про одне, публічно заявляють друге, а роблять третє. Буду допомагати людям незалежно від їх партійних уподобань, тим більше, що «мажоритарка» дає таку можливість».

Вибір округу, за словами Третьякова, був не випадковим. «Я - корінний киянин, «дитя асфальту», моя сім'я жила на Брест-Литовському проспекті (нинішній проспект Перемоги). Це моє рідне місто, і для мене важливо представляти в парламенті саме його, а не шукати на карті України місця, де боротьба на виборах може виявитися простішою. Водночас, головною метою мого походу в парламент є реванш демократичних сил», - підкреслив народний депутат.