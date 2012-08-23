Третьяков пропонує запровадити в Україні виборність суддів

«Судові процеси над Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком показали всьому суспільству, що сьогодні влада практично повністю поставила під свій контроль судову систему. Це суперечить основам демократії», - заявив він журналістам.

«Так само, як і депутатів, суддів повинні обирати люди. - зазначив Третьяков. - Адже зараз українські представники правосуддя, вирішують долі простих людей, народом не обираються і, відповідно, перед ним не звітують».

На думку Олександра Третьякова, нова Верховна Рада повинна зайнятися судовою реформою впритул. «Судді не повинні бути закритим орденом, їх успіхи і невдачі повинен бачити народ. Чому сьогодні судді бояться камер у залі суду? Тому що їм не потрібна гласність. А ось коли суддю обиратимуть, він сам буде просити телевізійників приїхати на процес», - підсумував депутат.

Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується шляхом самовисування по мажоритарному округу № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів.