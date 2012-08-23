Опозиція у День незалежності проведе мітинг і встановить рекорд
11:32, 23 серпня 2012Політика
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Об’єднана опозиція «Батьківщина» 24 серпня, у День незалежності, проведе у Києві мітинг та розгорне найбільший в Україні державний прапор.
Завтра розгорнуть найбільший прапор
Як повідомили УНІАН у прес-службі ОО «Батьківщина», опозиція закликає українців разом відзначити День незалежності.
Передбачається, що о 10.30 відбудеться збір учасників та формування колони на Михайлівській площі.
Об 11.00 колона вирушить у пішу ходу вулицею Володимирською в бік парку імені Шевченка.
Відбудеться покладання квітів до пам’ятників Михайлові Грушевському та Тарасу Шевченку.
У парку імені Шевченка пройде святковий мітинг за участі керівників Об’єднаної опозиції.
Перед початком мітингу молодіжні організації опозиції розгорнуть найбільший в Україні державний прапор на проїжджій частині перед Червоним корпусом Університету. Передбачається, що буде зафіксований рекорд України.
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