Опозиція у День незалежності проведе мітинг і встановить рекорд

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОО «Батьківщина», опозиція закликає українців разом відзначити День незалежності.

Передбачається, що о 10.30 відбудеться збір учасників та формування колони на Михайлівській площі.

Об 11.00 колона вирушить у пішу ходу вулицею Володимирською в бік парку імені Шевченка.

Відбудеться покладання квітів до пам’ятників Михайлові Грушевському та Тарасу Шевченку.

У парку імені Шевченка пройде святковий мітинг за участі керівників Об’єднаної опозиції.

Перед початком мітингу молодіжні організації опозиції розгорнуть найбільший в Україні державний прапор на проїжджій частині перед Червоним корпусом Університету. Передбачається, що буде зафіксований рекорд України.