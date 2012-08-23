ВАСУ розпочав розгляд скарги Магери і Шелудька

Про це УНІАН повідомили у ЦВК.

«Суд о 10-й ранку розпочав розгляд скарги», - повідомили у Центрвиборчкомі.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК про реєстрацію В.Сацюка кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі № 62 у Житомирській області.

Крім того, суд визнав протиправними дії двох членів Центрвиборчкому від опозиції – А.Магери і В.Шелудька - під час підготовки до розгляду на засіданні ЦВК 3 серпня питання про реєстрацію В.Сацюка кандидатом.

Окремою постановою суд вирішив "довести до відома Президента України та голови ЦВК для прийняття відповідних заходів" інформацію про порушення, допущені членами ЦВК В.Шелудьком та А.Магерою.

20 серпня член ЦВК Михайло Охендовський заявив про намір комісії оскаржити це рішення суду в апеляційному порядку. За його словами, всі члени ЦВК дійшли висновку, що в діях А.Магери і В.Шелудька немає порушень, на які вказав суд у своїй постанові. "Отже, у нас є всі підстави, так само як і у наших колег, звернутися з відповідними апеляційними скаргами", - зазначив він. При цьому М.Охендовський підкреслив, що ЦВК у своїй скарзі не захищатиме право В.Сацюка на реєстрації кандидатом.

21 серпня А.Магера направив до ВАСУ апеляційну скаргу на рішення Київського апеляційного адміністративного суду.