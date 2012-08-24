Тимошенко закликала українців не залишити «молоду країну окупантам»

Про це йдеться у переданому УНІАН вітанні Ю.Тимошенко.

«Я хочу, щоб саме тим, хто висмоктує з України надії, мрії, сподівання, ми всі разом не залишили жодного шансу. Ви мене чуєте?! Щоб не тільки опозиція, не тільки демократичний світ, а кожен з вас, підкреслюю, кожен з вас! зробив надзусилля, щоб не залишити Україну в біді диктатури. Це надзусилля треба зробити не для чергових політиків, не для когось, хто вам не відомий. А для себе!», - зауважила Ю.Тимошенко.

Вона висловила переконання, що громадяни зроблять правильний вибір.

«Я знаю. Я твердо знаю на власному досвіді, що приймати небезпечні, але правильні рішення дуже складно, багато обставин та перешкод. Багато ризиків для того, хто на це відважується, ризики є і для їх родин. Але попри все це, зробити важливий крок під силу кожному. Тільки ви можете робити усвідомлений вибір, на чиєму ви боці: на своєму, на боці своєї родини, на боці своєї країни чи на боці очевидної мафії.

Знайдіть в собі сили для єдиного правильного вибору! Адже ми народ, який так довго йшов до своєї самостійності. Хіба ми це робили, щоб цей скарб так бездарно втратити? Ким ми тоді будемо? Чи будемо мати право на елементарну повагу нащадків?», - наголосила лідер Об’єднаної опозиції.

Вона закликала співвітчизників піднятися на боротьбу з чинною владою. За словами Ю.Тимошенко, зараз жодна відповідальна людина не має права бути нейтральною.

«З одного боку Україна – її успішність, її життя, її краса, її перемоги. З іншого боку – мафія, яка у кожного забрала країну та родинний спокій. І не має значення, яку форму своєї власної боротьби обере кожен з вас. Просто дійте самостійно або з командою, відкритими або конфіденційними способами. Тільки дійте! Бо, в першу чергу, ви будете захищати себе та свої родини. Це не боротьба опозиції з владою. Ці вибори - це боротьба всіх розумних та сильних людей із абсолютним злом, яке невпинно зростає та міцнішає», - наголосила вона.

Вона закликала українців «не залишати молоду країну сам на сам з клептократією, окупантами, диктаторами, не дайте собі права пристосуватися до їх рівня аморальності, не злякайтеся, не зрадьте себе і країну».

На переконання Ю.Тимошенко, якщо громадяни це зрозуміють, «Україна впорається, повернеться до позитивного свого становлення, відновить справедливість, знайде місце для кожної своєї дитини на своїй землі, переживе, як годиться, всі свої вікові кризи та з кожним роком буде ставати більш успішною, заможною, демократичною та європейською».