Чорновіл каже, що опозиція робить «велетенську помилку»

08:15, 28 серпня 2012
Політика
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Головна помилка опозиції – вважати, що розчарований у владі виборець, підтримає саме об’єднану опозицією, - каже нардеп.

Тарас Чорновіл

Одна з головних помилок опозиції  - вважати, що виборець розчарований у владі, підтримає саме об’єднану опозицією, адже на сьогодні  рейтинг незадоволення опозицією є теж достатньо високий. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат  Тарас Чорновіл.

«На сьогодні виборець розгублений і розчарований.  Мені здається, велетенська помилка опозиції вважати, що виборець незадоволений владою, який проти влади, за них. Вони не врахували одного, що незадоволення опозицією теж дуже високе, плюс розгубленість і розчарованість, плюс висунення списків і висунення в округах – в моєму окрузі від одної партії, яка входить в опозиційний блок іде 8 кандидатів, від іншої, яка так само входить в опозиційний список, по-моєму 9 кандидатів – це в одному виборчому окрузі», - зазначив Чорновіл.

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