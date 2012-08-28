Чорновіл каже, що опозиція робить «велетенську помилку»

Одна з головних помилок опозиції - вважати, що виборець розчарований у владі, підтримає саме об’єднану опозицією, адже на сьогодні рейтинг незадоволення опозицією є теж достатньо високий. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат Тарас Чорновіл.

«На сьогодні виборець розгублений і розчарований. Мені здається, велетенська помилка опозиції вважати, що виборець незадоволений владою, який проти влади, за них. Вони не врахували одного, що незадоволення опозицією теж дуже високе, плюс розгубленість і розчарованість, плюс висунення списків і висунення в округах – в моєму окрузі від одної партії, яка входить в опозиційний блок іде 8 кандидатів, від іншої, яка так само входить в опозиційний список, по-моєму 9 кандидатів – це в одному виборчому окрузі», - зазначив Чорновіл.