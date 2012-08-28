У Страсбурзі адвокат Тимошенко розказує, як знущалися з її підзахисної

Про це вона заявила сьогодні у Європейському суді з прав людини, який розпочав розгляд справи Ю.Тимошенко, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Так, у своєму виступі В.Теличенко наголосила, що після того, як Ю.Тимошенко було незаконно заарештовано, їй не надавалася відповідна медична допомога, а її права постійно порушувалися.

Зокрема, вона нагадала, що судові засіданні у газовій справі проводилися майже щоденно з ранку до вечора, при цьому у Ю.Тимошенко не було можливості для захисту, її утримували в жахливих умовах в Лук'янівському СІЗО, а у грудні 2011 року її було повторно заарештовано (при цьому судове засідання відбувалося прямо у камері, де хвора Ю.Тимошенко не могла піднятися з ліжка).

"Права Юлії Тимошенко постійно порушувалися і порушуються", - підкреслила В.Теличенко.

Як повідомляв УНІАН, Європейський суд з прав людини сьогодні проводить публічні слухання справи "Тимошенко проти України". Після публічних слухань суд продовжить свою роботу у закритому режимі, а рішення буде оголошено на більш пізньому етапі.

Ю.Тимошенко поскаржилася у Європейський суд з прав людини на порушення статті 3 (нелюдське поводження), статті 5 (незаконний арешт), статті 18 (політичні мотиви переслідування) та статті 8 (право на приватне життя) Європейської конвенції з прав людини під час судового розгляду у суді першої інстанції "газової справи».

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.