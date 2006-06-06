Жовтяк прийде до Ющенка на милицях і поговорить з ним “по-чоловічому”

Сьогодні однопартійці Євгена Жовтяка, представники інших партій та громадських організацій, переважно представники районів Київської області, знову пікетували Президента з вимогою про пояснення причин звільнення Жовтяка.

“Пояснення Єханурова щодо цього звільнення нас не влаштовують”, - говорить Микола Стельмах. – “1 червня ми мали переговори з головою Секретаріату Президента Олегом Рибачуком, який обіцяв організувати таку зустріч. Але цього досі не сталося.”

Сьогодні колона мітингуючих збиралася знову відправитися на вулицю Банкову – до Секретаріату Президента, де вже протягом місяця проходять пікетування. Але раптом відправилась у протилежному напрямку – до Українського дому, що на Європейській площі столиці. Саме там, як дізналися організатори акції, Віктор Ющенко мав зустріч із журналістами.

За інформацією організаторів пікету, цього разу зібралося близько 8 тисяч мітингуючих, але міліціонери, що опікувалися заходом, називали цифру в 1 тисячу. Загалом же було помітно, що людей стало значно більше, скидалося на пару тисяч.

Щоправда, не всі дочекалися, поки Президент нарешті вийшов з будівлі. Він, за планами “жовтяківців”, мав одразу ж зустрітися з делегацією, яка б висунула Президентові вимоги. Для цього, розповів Микола Стельмах, вже було підготовлено список членів делегації – про це була домовленість з представником Президента.

Віктор Ющенко, однак, з будівлі відправився до свого авта, де з ним і зміг поспілкуватися депутат Стельмах. “Ми поговорили з Ющенком близько 10 хвилин, і результатом бесіди стала домовленість про те, що він прийме Євгена Жовтяка цієї п’ятниці у Секретаріаті. Я запитав, чи можу оголосити це перед мітингуючими, він сказав “так”. Щоправда, він говорив про те, що пропонує Жовтяку іншу, не менш достойну посаду (йдеться про голову Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - УНІАН)”. Але ж, кажу йому, я не говорю про якусь посаду – тільки про можливість зустрічі. Це ж по-чоловічому, порядно. Він дав слово, що у п’ятницю таки зустрінеться. Євген Дмитрович, хоч досі ходить на милицях, думаю, він зможе приїхати до Секретаріату".

Довідка УНІАН: На прес-конференції в Українському домі Президент В. ЮЩЕНКО зазначив, що „всі кадрові питання, у тому числі і щодо Жовтяка, будуть вирішені протягом 7-10 днів, при цьому з урахуванням судових рішень”.