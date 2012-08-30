Янукович 1 вересня піде у київську школу

У суботу, 1 вересня, Президент України Віктор Янукович в Києві візьме участь в урочистому відкритті реконструйованої спеціалізованої школи №106 І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов.

Про це повідомляє прес-служба Президента України. Акредитація представників ЗМІ на захід проводиться до 12:00 31 серпня за тел. (44)255-63-18, 255-64-50.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter