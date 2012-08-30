Тігіпко злив Сильну Україну за 5 місць у списку ПР

Сергій Тігіпко каже, що він задоволений злиттям з Партією регіонів.

"Так (задоволений - ред.). Вважати, що як тільки ти підеш у владу, тебе обсиплють квітами - неправильно. Напевно, причина цього - тяжке життя багатьох українців", - сказав віце-прем'єр в інтерв'ю ЛІГАБізнесІнформ.

За словами політика, за злиття Сильної України з ПР він отримав для своїх партійців 5 місць у списку.

"Для себе, Світлани Фабрикант, Володимира Дудки, Олег Шаблатовича і Сергія Вітра", - уточнив Тігіпко.

На резонне запитання, чи варто було втрачати свою партію з рейтингом у 12% заради отримання п'яти місць в парламенті, віце-прем'єр відповів:

"Багато "сильноукраїнці" потрапили ще й у виконавчу владу. Зараз по країні у нас є 18 заступників голів в обласних адміністраціях. Я своїм прихильникам говорив: хочете робити реальні реформи - приходьте у владу. Я задоволений, тому що бачу, як вони пахають".