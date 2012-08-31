Тюремники ламають голову, як «подати» етапування Луценка

У Державній пенітенціарній службі України підтверджують вивезення екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка сьогодні вранці з Київського СІЗО до Менської колонії Чернігівської області для відбування покарання.

Про це повідомив УНІАН речник голови ДПтСУ Ігор Андрушко.

«Так, дійсно, Луценка сьогодні вранці приблизно о 07.10 було вивезено зі слідчого ізолятора у Менську колонію», - сказав він .

На запитання, яким чином зараз, у зв’язку з етапуванням Ю.Луценка до колонії, відбуватиметься розгляд його апеляційної скарги на вирок у справі щодо організації незаконного стеження, І.Андрушко зазначив, що наразі однозначної відповіді надати не може.

«Не готовий сказати зараз, чи будуть його доставляти до Апеляційного суду. Я думаю, що ні, хоча таке рішення – розглядати скаргу у присутності чи за відсутності підсудного - має вирішити виключно суд», - сказав він, додавши, що сьогодні планується з приводу етапування екс-міністра роз’яснення голови пенітенціарної служби для того, щоб зняти «будь-які інсинуації».