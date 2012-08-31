Луценка вивезли з Лук'янівського СІЗО

Як повідомляє сайт «Народної самооборони» з посиланням на УНН, автомобіль Ford Jayco підвищеного комфорту в супроводі міліцейського конвою від'їхав від ізолятора.

В цей час бійці «Беркут», які перебували в спеціальному мікроавтобусі, охороняли порядок перед СІЗО.

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Напередодні помічник голови Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко розповів, в яких умовах буде утримуватися екс-міністр. За його словами, Ю.Луценка помістять в блочне приміщення з трьома-чотирма іншими спеціально підібраними ув'язненими. Він говорив, що етапування відбудеться в кінці поточного тижня або на початку наступного.

Як повідомляв УНІАН, призначене колишньому міністрові внутрішніх справ України Юрію Луценку покарання підлягає виконанню у Менській виправній колонії (№ 91) Чернігівської області.