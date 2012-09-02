ЦВК 4 вересня проведе жеребкування щодо розподілу ефіру для агітації

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера.

«Відповідно до вимог закону у вівторок, 4 вересня, ми проведемо жеребкування, і всі дізнаються черговість кандидатів, зокрема, мажоритарників, щодо надання ефірного часу на телебаченні і радіо для агітації», - зауважив А Магера.

Водночас, заступник голови ЦВК не став прогнозувати можливість якихось змін щодо жеребкування у зв’язку з тим, що 6 регіональних телерадіоорганізацій не надали попередні розклади ефірного часу для передвиборчої агітації.

«Я думаю, що всі ці організації надішлють свої розклади. Вони все ж таки повинні виконати вимоги закону», - сказав А.Магера.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК зобов’язала Національну раду з питань телебачення і радіомовлення та Державний комітет телебачення і радіомовлення забезпечити безумовне виконання вимог закону щодо надання політичним партіям і кандидатам у депутати ефірного часу для агітації на 6 регіональних державних теле- та радіоканалах.

Йдеться про Івано-Франківську, Кіровоградську, Львівську, Тернопільську, Харківську та Чернігівську області.

Крім того, ЦВК вимагає від Нацради в Держкомітету надіслати до 12.00 понеділка, 3 вересня попередні розклади такого ефірного часу.