ЦВК має претензії до шести державних телерадіокомпаній

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, ЦВК вимагає від двох державних органів забезпечити надання ефірного часу регіональними державними телерадіоорганізаціями Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Тернопільської, Харківської та Чернігівської областей.

Крім того, ЦВК вимагає від Нацради в Держкомітету надіслати до 12.00 понеділка, 3 вересня попередні розклади такого ефірного часу.

ЦВК зазначає, що за умови відсутності таких розкладів створюються перешкоди для виконання Центральною виборчою комісією приписів закону стосовно жеребкування для визначення черговості, надання ефірного часу на радіо- і телеканалах суб’єктам виборчого процесу, що призведе до порушення встановлених законодавством гарантій щодо здійснення передвиборної агітації у регіонах за рахунок коштів державного бюджету.

ЦВК вирішила надіслати це своє рішення Кабінету міністрів, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, Державному комітету телебачення і радіомовлення, а також Генеральній прокуратурі для вжиття заходів прокурорського реагування.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня ЦВК звернулася до Нацради з питань телебачення і радіомовлення і Держкомітету телебачення і радіомовлення з проханням забезпечити суб’єктів виборчого процесу можливістю проведення агітації.

«З отриманих попередніх розкладів ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, строк подання яких до ЦВК закінчується 31 серпня, вбачається, що, незважаючи на неодноразові звернення ЦВК, до сьогодні в окремих регіонах не забезпечується надання в повному обсязі ефірного часу для проведення передвиборної агітації політичних партій та кандидатів у народні депутати на регіональному радіо», - йдеться у постанові ЦВК.

На думку ЦВК, такий стан є вкрай неприйнятним, оскільки таким чином порушується гарантоване законом право суб’єктів виборчого процесу проводити агітацію за рахунок передбачених державним бюджетом коштів.

Закон «Про вибори народних депутатів України» передбачає надання телерадіоорганізацією державної та комунальної форми власності кожному суб’єкту виборчого процесу ефірного часу для проведення агітації за рахунок державного бюджету.

Згідно із законом, загальний обсяг такого ефірного часу для політичних партій не може бути меншим, ніж 60 хвилин на загальнонаціональному телеканалі, та 60 хвилин на загальнонаціональному радіо, а також по 20 хвилин на регіональних телеканалах і по 20 хвилин на регіональних радіо у кожному з регіонів.

Кандидатам у народні депутати, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах, ефірний час надається в обсязі по 20 хвилин на регіональних каналах телебачення та по 20 хвилин на регіональних радіоканалах.