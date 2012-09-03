Кличко і Чарр уже в Москві

11-кратний чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко і німецький боксер Мануель Чарр прибули до Москви, де 8 вересня в спортивному комплексі «Олімпійський» пройде боксерський бій за звання чемпіона світу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили організатори поєдинку.

«Чарр і Клічко вже у Москві», - сказав співрозмовник агентства.

Програмою перебування боксерів передбачено, що 4 вересня вони проведуть спільну прес-конференцію.

5 вересня В.Кличко і М.Чарр проведуть відкрите тренування в парку «Червона пресня». Тренування В.Кличка пройде з 12.00 до 12.30 за київським часом, а М.Чарра з 11.30 до 12.00.

Після тренування В.Кличко пройде автограф-сесію, де всі бажаючі зможуть сфотографуватися з діючим чемпіоном світу з боксу і взяти у нього автограф.

7 вересня в спортивному комплексі «Олімпійський» пройде церемонія зважування В.Кличка і М.Чарра.

8 вересня відбудеться сам бій, а після нього - прес-конференція боксерів.

За інформацією організаторів, шоу, на якому очікується близько 30 тисяч глядачів, обслуговуватимуть кращі шоумени в боксі: ринг-анонсер №1 у Росії, Олександр Загорський і найвідоміший спортивний конферансьє в світі Майкл Баффер.

За словами режисера-постановника шоу Андрія Сичова, в розробці сценарію виходу боксерів перед головним боєм він постарався врахувати переваги його учасників і додати оригінальну складову. Адже за тим, що відбувається, стежитимуть не тільки глядачі, присутні в СК «Олімпійський», але і телеглядачі із 150 країн, для яких буде організовано ТБ-трансляцію.

«8 вересня Москва побачить не тільки боксерський поєдинок, а ціле дійство – «Битву титанів», кульмінацією якого стане запеклий бій «Доктора Залізний Кулак» і «Діамантового Хлопчика» за чемпіонський пояс», - обіцяють організатори.

Також у рамках боксерського вечора виступлять популярні артисти і ді-джеї.

Довідка УНІАН. 40-річний Віталій Кличко за свою кар'єру провів 46 боїв, отримавши 44 перемоги (з них 40 - нокаутом) і зазнав із-за травм, усього дві поразки, але жодного разу не втрачав чемпіонський титул на рингу. В.Кличко має найвищий відсоток нокауту (91%), ніж хто-небудь з інших чемпіонів світу у надважкій вазі.

Мануель Чарр народився в Бейруті (Ліван), за свою професійну кар'єру жодного разу не був переможений і займає 7-й рядок рейтингу WBC. У 2011 році 27-річний боксер завоював титул WBC International Silver в надважкій вазі, здобувши перемогу у 8-ми раундах над Марсело Луїса Насименто. Зріс Чарра - 192 см. На його рахунку 21 безпрограшний поєдинок, з яких 11 були закінчені нокаутом.