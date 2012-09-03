Депутати нагадують Литвину, що сайт ВР йому не належить

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні до керівництва парламенту народних депутатів України Ірини Геращенко, Ольги Герасим'юк, Олександра Третьякова, Кирила Куликова та Віталія Чепиноги.

Зокрема, депутати вважають за необхідне ухвалити рішення про впорядкування офіційного сайту парламенту, приведення його у відповідність до його основного призначення – інформування громадян про роботу Верховної Ради. Депутати наголошують, що Верховна Рада нещодавно виділила значні кошти на оновлення офіційного сайту парламенту. Однак, констатують вони, «сьогодні офіційний сайт більше схожий не на інформаційну сторінку про діяльність Верховної Ради України, а на персональну сторінку голови ВР В.Литвина». Зокрема, йдеться у зверненні, на стартовій сторінці сайту щодня з’являється до 10 фотографій Голови Верховної Ради, стільки ж повідомлень про його діяльність та інформація про нього. У деякі дні В.Литвин взагалі є єдиним героєм офіційної сторінки парламенту, інші новини про діяльність депутатів, в тому числі законотворчу – просто відсутні.

«Навіть важлива для громадян інформація про зареєстровані нові законопроекти чи роботу парламентських комітетів, як правило, йде після новин про поїздки та інтерв'ю В.Литвина», – констатують автори звернення і наголошують, що «сайт Верховної Ради утримується і фінансується за кошти платників податків, а не на партійні внески членів Народної партії чи особисті кошти спікера».

На переконання депутатів, сайт ВР повинен, в першу чергу, інформувати про роботу всього парламенту, всіх комітетів і комісій Верховної Ради, всіх 450 депутатів, а не висвітлювати виключно діяльність голови.

Народні депутати вважають «некоректним» наповнення офіційного сайту парламенту в період виборчої кампанії новинами, які не мають «жодного відношення до депутатської діяльності пана Литвина, а висвітлюють виключно його роботу як кандидата в депутати по мажоритарному округу». При цьому, зазначають вони, інші депутати, які нині балотуються за мажоритарним округом, не мають подібних "новин" про свою роботу в окрузі на офіційному сайті Верховної Ради.

Автори звернення вимагають від В.Литвина «припинити використовувати парламентські ЗМІ як особисті медіа, відмовитися від практики застосування адмінресурсу щодо використання сайту Ради».

На переконання групи народних депутатів, «це відповідатиме світовій практиці і буде чесно по відношенню до виборців».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, голова Верховної Ради України В.Литвин заперечив, що використовує адміністративний ресурс під час ведення виборчої кампанії.