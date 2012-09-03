Янукович погасив марку

Як повідомляє Центр зв’язків із громадськістю УДППЗ «Укрпошта», сьогодні відбулась церемонія погашення конверту з маркою, створеною спеціально для увічнення цієї події.

Участь у церемонії погашення взяли Президент України Віктор Янукович і президент Всесвітньої газетної та та інформаційно-видавничої асоціації Джейкоб Метью. Саме вони здійснили урочисте погашення конверту і персоніфікованої марки, наданої „Укрпоштою”.

За словами директора УДППЗ „Укрпошта” Оксани Плотнікової, участь у такій масштабній події відкриває нові можливості у розвитку організації.

«Вперше за довгі роки проведення конгресу саме „Укрпошта” стала ініціатором створення оригінальної поштової мініатюри для одного з найвпливовіших міжнародних професійних об’єднань. Окрім того, участь у Всесвітньому газетному конгресі дозволяє дізнатись про найбільш ефективні рішення у видавничому бізнесі від лідерів світової індустрії новин, розповісти про себе та знайти шляхи для розвитку бізнесу та спільних проектів», - наголосила вона.

Також оригінальні філателістичні сувеніри у рамках Всесвітнього Форуму редакторів були презентовані конгресменам.