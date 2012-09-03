У Times кажуть, що Табачник сам «включив» КНУ в їхній рейтинг університетів

Головний редактор рейтингу університетів Times Higher Education Філ Бейті спростував оприлюднену міністром освіти України Дмитром Табачником інформацію про включення Київського національного університету імені Тараса Шевченка до переліку кращих університетів світу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центру дослідження суспільства, таку відповідь було отримало на звернення до Times.

Ф.Бейті зазначив, що редакція рейтингу має заявку від університету і він оцінювався комісією, проте наразі не отримав місця у рейтингу.

"Я можу підтвердити, що цей університет не було включено до рейтингу Times Higher Education World University Rankings», - наголосив Ф.Бейті.

За його словами, рейтинг на 2012-2013 роки буде опубліковано 3 жовтня 2012 року, й жодна інформація про місця університетів у рейтингу в принципі не може бути повідомленою раніше 3 жовтня.

«Дещо раніше можуть отримати інформацію тільки представники університетів, що потрапили до рейтингу, – за 24 години до оприлюднення», - сказав він.

Керівник освітніх проектів Центру дослідження суспільства Інна Совсун зауважила: "Безперечно, входження до рейтингів є важливим показником якості освіти у відібраних університетах. Проте саме по собі воно не може бути метою роботи міністерства: першочергово потрібно працювати у напрямку покращення якості освіти і науки у вищих навчальних закладах. Але оскільки системної роботи у цьому напрямку не ведеться, то міністр Табачник починає спекулювати подібними тезами, котрі жодним чином не підтверджені. Вочевидь, подібні заяви повинні продемонструвати успішність політики непопулярного міністра та відвернути громадську і політичну увагу від дійсних проблем української освіти".

Як повідомляла газета «Экономические известия», днями Д.Табачник заявив: "Мені сьогодні дзвонив директор найпрестижнішого лондонського "таймсівського" рейтингу... І вчора ухвалене рішення, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка ввійшов до складу світового рейтингу за всіма показниками".