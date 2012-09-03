Саламатіну віддали 100 мільйонів на статутний капітал Укроборонпрому

Кабінет міністрів України своєю постановою № 814 від 3 вересня ц. р. передав Міністерству оборони України повноваження з управління коштами, передбаченими в держбюджеті для формування статутного капіталу державного концерну «Укроборонпром». Текст постанови опубліковано на інформаційному порталі уряду.

Згідно з документом, бюджетні призначення, передбачені в 2012 році Міністерству економічного розвитку та торгівлі в загальному фонді державного бюджету за програмою "Формування статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром" у сумі 20 млн грн, передаються Міністерству оборони.

Крім того, в постанові передбачено скорочення на 80 млн грн витрат за програмою "Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України" і одночасне збільшення на цю ж суму витрат за програмою «Формування статутного фонду Державного концерну «Укроборонпром».

Довідка УНІАН. Згідно зі статутом «Укроборонпрому», концерн утворено з метою забезпечення ефективного функціонування й управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки й боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.