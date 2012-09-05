Опора: підкуп виборців - на другому місці серед порушень

Як передає кореспондент УНІАН, про це координатор виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська повідомила на прес-конференції.

"На основі даних спостерігачів "Опори" можна зробити висновок, що найбільш поширеними порушеннями є зловживання адміністративним ресурсом і підкуп виборців", - сказала вона.

О.Айвазовська уточнила, що негативний рейтинг порушень виборчого законодавства очолює адміністративний ресурс як форма незаконної участі та впливу посадовців на виборчий процес. Таких інцидентів зафіксовано 109 у всіх без винятку регіонах України і в 76 мажоритарних округах.

За її словами, з невеликим відривом друге місце в цьому списку посідає підкуп виборців, спостерігачам вдалося зафіксувати 103 випадки, які відповідно до законодавства мають ознаки підкупу, в 23 областях і 82 округах.

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На третьому місці в антирейтингу порушень виборчого законодавства – перешкоджання діяльності партій і кандидатів, всього в серпні було зафіксовано таких 58 інцидентів. Не менш поширеним явищем є також порушення порядку проведення агітації (42 випадки), зазначила О.Айвазовська.

На останньому місці в списку - силовий ресурс як метод впливу правоохоронних органів на виборчий процес. Спостерігачі зафіксували 9 таких фактів у 8 регіонах і в 7 округах.

Разом з тим, О.Айвазовська заявила, що "недотримання порядку ведення передвиборчої агітації і порушення виборчого законодавства не є масовими на сьогоднішній день, і ми сподіваємося, що випадки, зафіксовані нами, не матимуть впливу на результати волевиявлення громадян".