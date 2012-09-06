Голова КМДА розподілив сфери впливу між заступниками

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у Київській міськдержадміністрації тривають організаційно-правові заходи з оптимізації структури виконавчого органу, що покликані зменшити бюрократичний апарат.

Загалом, замість 39 структурних підрозділів шляхом приєднання та злиття буде створено 20 одиниць. Інші підрозділи увійдуть до складу новоутворених та припинять існування як самостійні господарчі суб’єкти. Це дозволить прискорити прийняття важливих рішень, підвищити якість та прозорість роботи міської влади, а також зменшити витрати на утримання КМДА.

У зв’язку зі здійсненням реструктуризації виконавчого органу О.Попов підписав розпорядження, яким затвердив розподіл обов’язків між своїми заступниками. Документ фіксує нову структуру міськадміністрації та визначає сфери відповідальності її керівництва.

Так, згідно з документом, голова КМДА О.Попов спрямовує та координує діяльність своїх заступників і контролює усі напрямки роботи адміністрації.

Перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак виконує обов’язки голови у разі відсутності О.Попова. Він контролює діяльність Головного управління комунального господарства, Головного управління контролю за благоустроєм, а також Управління туризму.

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Заступник голови КМДА Анатолій Голубченко курує діяльність Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики, а також Головного управління транспорту та зв’язку.

До сфери відповідальності заступника голови КМДА Руслана Крамаренка віднесені Головне управління економіки та інвестицій, а також Головне фінансове управління.

Заступник голови КМДА Михайло Кучук спрямовує, координує та контролює діяльність Головного управління містобудування та архітектури, Головного управління житлового забезпечення і Головного управління земельних ресурсів.

Заступник голови КМДА Леонід Новохатько продовжує опікуватися гуманітарною сферою. У зоні його відповідальності знаходяться: Головне управління культури, Головне управління освіти і науки, Головне управління охорони здоров’я, Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління охорони культурної спадщини та Служба у справах дітей.

Заступник голови КМДА – керівник апарату Олександр Пузанов контролює діяльність Головного управління комунальної власності м. Києва, Головного управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, а також Державний архів м. Києва. Крім того, О.Пузанов безпосередньо очолює апарат КМДА, до якого приєднується Управління справами.

15 березня депутати Київради затвердили нову структуру КМДА.