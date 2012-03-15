Попов почистив апарат КМДА

Київрада затвердила нову структуру КМДА, в результаті чого під скорочення підпадають 202 працівника.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.

За нього проголосували 88 зі 112 зареєстрованих у залі депутатів.

Доповідаючи з цього питання, заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ зазначив, що із 39 юридичних осіб в результаті оптимізації у структурі виконавчого органу Київради залишиться 20, а самі підрозділи стануть крупнішими. З них 15 набудуть статус департаменту.

За його словами, із загальної чисельності КМДА - 2020 одиниць - залишиться 1818, тобто скорочується 202 одиниці або 10%.

Як сказав О.ПУЗАНОВ, найбільші зміни чекають на керівний склад середньої ланки. Зі 153 одиниць керівників структурних підрозділів КМДА, їхніх перших заступників і заступників, які працюють на цей час, планується залишити 80 одиниць, тобто скоротити 73 посади. При цьому зменшаться витрати на утримання КМДА на 15 млн. 33 тис. грн.

Водночас до кінця року частину цих коштів буде витрачено на виплату вихідної допомоги у зв’язку із скороченням.

Як зазначив О.ПУЗАНОВ, оптимізація структури проводиться відповідно до постанови Кабінету міністрів № 142 від 22 лютого та відповідно до міжнародних стандартів.

У складі КМДА відтепер працюватимуть наступні юридичні особи:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департамент економіки та інвестицій;

Департамент соціальної політики;

Департамент промисловості та розвитку підприємництва;

Департамент транспортної інфраструктури;

Департамент фінансів;

Департамент містобудування та архітектури;

Департамент будівництва та житлового забезпечення;

Департамент земельних ресурсів;

Департамент житлово-комунальної інфраструктури;

Департамент суспільних комунікацій;

Департамент культури;

Департамент охорони здоров’я;

Департамент комунальної власності м. Києва;

Департамент освіти і науки, молоді та спорту;

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища;

Головне управління підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

Управління охорони культурної спадщини;

Державний архів м. Києва;

Служба у справах дітей.

За словами О.ПУЗАНОВА, Головне управління з Євро-2012 вирішено зберегти до 1 серпня, а після цього, швидше за все, йому нададуть функції з виконання підготовки якихось інших столичних проектів.

Крім того, О.ПУЗАНОВ повідомив, що хоча Головне управління охорони культурної спадщини тепер буде просто управлінням, водночас усі функції за ним зберігаються.