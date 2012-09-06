Литвин: Недоторканністю займеться наступне скликання

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання ВР повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин.

Він зазначив, що до парламенту надійшов висновок Конституційного Суду України щодо конституційності законопроекту про внесення змін до Основного Закону стосовно гарантії недоторканності для окремих посадових осіб.

Водночас, додав спікер, згідно із Конституцією, законопроекти, що стосуються внесення змін до Основного Закону, не можуть бути попередньо схвалені на останній сесії ВР.

«Питання про попереднє схвалення та подальший розгляд такого законопроекту включається до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради України без голосування», - сказав В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Конституційний Суд визнав таким, що відповідає Конституції, законопроект про внесення змін до Основного Закону стосовно гарантії недоторканності для окремих посадових осіб.

Зокрема, КС визнав, що законопроект, запропонований народними депутатами від Партії регіонів (реєстраційний номер 3251), відповідає вимогам статей 157, 158 Конституції, якими пропонується виключити з чинної редакції Конституції частину 1 статті 80‚ за якою „народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність“, а частину 3 цієї статті викласти у новій редакції, відповідно до якої „народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього“.

Також КС визнав конституційною пропозицію щодо виключення з тексту Конституції положень частини 3 статті 105: «Якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту».

Конституційний Суд мотивував своє рішення тим, що виключення цих слів із тексту Конституції не спрямоване на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, і відповідає вимогам Конституції України.

КС визнав, що зазначений законопроект Верховна Рада шостого скликання впродовж року не розглядала і вродовж строку своїх повноважень не змінювала вказані положення Основного Закону, отже законопроект відповідає положенням Конституції.