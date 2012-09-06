Українцям заборгували мільярд гривень зарплати

В Україні на сьогодні борг із зарплат на всіх підприємствах та установах сягає близько 1 млрд гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відвідування Харківського тракторного заводу сказав журналістам прем'єр-міністр України Микола Азаров.

За його словами, з цієї суми близько 500 млн грн припадають на державні підприємства, інші 500 млн грн. – на приватні підприємства, які перебувають на стадії банкрутства.

М.Азаров зауважив, що уряд приділяє значну увагу погашенню боргів із зарплат.

За його словами, впродовж останніх двох років заборгованість із зарплат в Україні була скорочена вдвічі.

Прем’єр наголосив, що уряд працює над тим, щоб «поточна заробітна плата виплачувалася в обов’язковому порядку, а заборгованість була, скажімо, протягом півроку ліквідована».

М.Азаров повідомив, що уряд ухвалив рішення виділити кошти на погашення боргів на деяких підприємствах - боржниках, зокрема, ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка».