Герман запросила Москаля прийти й подивитися на її диплом (документ)
Москаль направив запит про справжність журналістського диплому Герман. Радник Президента запрошує подивитись на її диплом особисто
Народний депутат України Геннадій Москаль направив міністру освіти Дмитру Табачнику депутатське звернення з проханням перевірити, чи дійсно радник Президента України, керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна Герман закінчувала в 1982 році Львівський держуніверситет й отримала диплом про вищу освіту.
Копію депутатського звернення депутат, перший заступник голови Комітету ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Г.Москаль передав УНІАН.
Як розповів Г. Москаль в коментарі виданню «Тиждень.ua», звернення зумовлене тим, що до його комітету надійшли звернення випускників факультету журналістики Львівського університету у 1982 року, в яких вони заявляють, що не навчалися зі студенткою Герман Ганною Миколаївною.
Водночас, у коментарі УНІАН, сама Г.Герман розповіла, що “говорила по телефону з Г.Москалем і запропонувала прийти й подивитися її диплом”.
Вона нагадала, що диплом вона отримала на своє дівоче прізвище Стеців.
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Г.Герман зазначила, що не бачить ніякої проблеми в тому, що Г.Москаль хоче ознайомитись з її дипломом. «Будь-який громадянин України має право отримати відповідь на питання, яке його хвилює. Якщо Г.Москаля хвилює якийсь документ, який я будь-коли подавала у державні органи, він має право ознайомитись з ним. І я буду всіляко сприяти, щоб це його право було реалізоване», - наголосила вона.
При цьому Г.Герман передала агентству фотокопію свого диплому.
Як також повідомило УНІАН компетентне джерело у Львівському Національному університеті ім. Івана Франка, Г.Герман у період 1976–1982 років навчалася на заочному відділенні факультету журналістики цього закладу, про що їй було видано диплом відповідного зразка, а відповідні матеріали про період її навчання знаходяться в архіві закладу.