Герман запросила Москаля прийти й подивитися на її диплом (документ)

Народний депутат України Геннадій Москаль направив міністру освіти Дмитру Табачнику депутатське звернення з проханням перевірити, чи дійсно радник Президента України, керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна Герман закінчувала в 1982 році Львівський держуніверситет й отримала диплом про вищу освіту.

Копію депутатського звернення депутат, перший заступник голови Комітету ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Г.Москаль передав УНІАН.

Як розповів Г. Москаль в коментарі виданню «Тиждень.ua», звернення зумовлене тим, що до його комітету надійшли звернення випускників факультету журналістики Львівського університету у 1982 року, в яких вони заявляють, що не навчалися зі студенткою Герман Ганною Миколаївною.

Водночас, у коментарі УНІАН, сама Г.Герман розповіла, що “говорила по телефону з Г.Москалем і запропонувала прийти й подивитися її диплом”.

Вона нагадала, що диплом вона отримала на своє дівоче прізвище Стеців.

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Г.Герман зазначила, що не бачить ніякої проблеми в тому, що Г.Москаль хоче ознайомитись з її дипломом. «Будь-який громадянин України має право отримати відповідь на питання, яке його хвилює. Якщо Г.Москаля хвилює якийсь документ, який я будь-коли подавала у державні органи, він має право ознайомитись з ним. І я буду всіляко сприяти, щоб це його право було реалізоване», - наголосила вона.

При цьому Г.Герман передала агентству фотокопію свого диплому.

Як також повідомило УНІАН компетентне джерело у Львівському Національному університеті ім. Івана Франка, Г.Герман у період 1976–1982 років навчалася на заочному відділенні факультету журналістики цього закладу, про що їй було видано диплом відповідного зразка, а відповідні матеріали про період її навчання знаходяться в архіві закладу.