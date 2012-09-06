Третьяков побачив у обвалі гривні передвиборчу спекуляцію

Опозиційний депутат Олександр Третьяков вважає, що нинішнє падіння гривні є спекуляцією кількох тіньових ділків, що заробляють собі на проведення виборчої кампанії, скориставшись стрибками курсу. Про це він заявив в інтерв'ю журналістам.

В останні дні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США та інших валют супроводжувалися постійним зростанням курсу відносно гривні.

«Влада довела економіку до спаду, - зазначив Третьяков. - Промислове виробництво впало, заборгованість із виплати зарплат на сьогодні сягнула майже мільярда гривень, а з початку року державний і гарантований державою борг зріс на 5%. Але в даному конкретному випадку передумов для різкого обвалу гривні не було».

Опозиційний кандидат підкреслив, що найгірше, що подібні махінації відбуваються за рахунок заощаджень простих українців. «Влада, яка закриває очі на тіньовий грабіж мільйонів своїх громадян, повинна піти», - констатував депутат.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, об'єднуючого частини Святошинського та Оболонського районів столиці.