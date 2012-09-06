У 61-му виборчому окрузі почалася акція протесту

Як повідомили УНІАН у прес-службі Об'єднаної опозиції «Батьківщина» в Донецькій області, на проведення цієї мирної акції подано відповідну заявку в органи місцевої влади.

Один із організаторів акції – кандидат у народні депутати по цьому округу від ВО «Батьківщина» Ілля Пономаренко уточнив, що наразі біля окружної виборчої комісії №61, яка знаходиться в смт Старобешево біля будівлі районного відділення міліції, розбивається наметове містечко, підвозяться продукти харчування, розтягуються плакати і 30 осіб - представників різних районів округу, мають намір уже сьогодні залишатися ночувати. Крім того, учасники акції планують тримати постійний інформаційний зв'язок із журналістами.

І.Пономаренко пояснив, що обурення в людей викликає необгрунтована заміна керівника окружної виборчої комісії в окрузі № 61 Наталії Суботіної (представниця Всеукраїнської політичної партії «Братерство») Євгеном Яцким від Партії регіонів.

«Євген Яцкий уже впродовж останніх 15 років очолював окружну виборчу комісію цього 61 округу й має сумнівну репутацію (йому не раз приписували те, що підроблює протоколи комісій на користь Партії регіонів). Цього року жеребкування визначило керівника Наталію Суботіну, але несподівано ми дізнаємося, що з сьогоднішнього дня керівником комісії перепризначений знову представник Партії регіонів Євген Яцкий», - розповів кандидат.

Виборці округу №61 виступили проти такої заміни й хочуть, щоб майбутні парламентські вибори були чесними й прозорими, підкреслив І.Пономаренко.

«Ми хочемо своєю акцією показати людям, що виступаємо за чесні вибори. Ми хочемо, щоб нас почули інші виборці, де в комісіях сьогодні відбуваються аналогічні несподівані зміни. Ми виступаємо проти всіх фальсифікацій у виборчому процесі. Хочемо, щоб було пережеребкування членів комісії, щоб воно було відкритим», - зазначив організатор акції.