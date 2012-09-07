Соцінтерн констатує серйозне обмеження демократичних свобод в Україні

Про це йдеться у тексті резолюції, оприлюдненій на Інтернет-сайті організації та ухваленій на ХХІV Конгресі Соцінтерну, який відбувся у Кейптауні, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

Зокрема, в резолюції наголошується, що «в Україні останні дії Президента та владних органів серйозно обмежили демократичні свободи. Це послідовне скочування до авторитаризму необхідно зупинити».

Також зазначається, що «Соціалістичний Інтернаціонал підтримує продемократичні сили в Україні та закликає звільнити політичних в’язнів, включаючи колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко, до парламентських виборів в жовтні».

*** Соціалістичний Інтернаціонал - міжнародна неурядова соціал-демократична організація, яка об‘єднує 148 партії з більш як 120 країн світу, серед яких 102 є повноправними членами, у 15 – організаційний статус консультативних членів з правом дорадчого голосу та 31 партія є спостерігачами.