Азаров зайшов у Донецьку в банк - валюти достатньо

Про це повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

«Прем'єр-міністр М.Азаров особисто переконався в тому, що валюти у донецьких банках достатньо і проблем з її обміном немає. У цьому він переконався, відвідавши два донецькі банки», - говориться в повідомленні.

В ОДА повідомили, що «в одному з банків прем'єр-міністр поцікавився: чи є валюта і звернувся з проханням здійснити купівлю, на що йому відповіли, що гроші для обміну є в достатній кількості, і попросили у нього паспорт».

«Також глава уряду поспілкувався із заступником голови Донецького обласного відділення Національного банку, у якого він поцікавився, чи достатньо валюти в Донецькій області, на що одержав ствердну відповідь і запевнення, що проблем з її видачею немає», - говориться в повідомленні.

Як передає кореспондент УНІАН, до відвідин відділень банків у Донецьку М.Азарова підштовхнули місцеві журналісти, які поскаржилися, що «за всієї нинішньої нібито стабільної ситуації на валютному ринку України в Донецьку в жодному з банків валюту сьогодні не продають».

На брифінгу глава уряду відповів журналістам: «Я сказав, що валюти в банках має бути стільки, щоб її не те, що вистачило на всіх, а ще залишилося. От і все. Вона має бути. Немає таких підстав і бути не може. Не треба так говорити, 100% я впевнений, що у всіх банках є і в обмінниках валюта теж є. Це 100%».

Після чого М.Азаров повідомив: «Ось зараз поїду, зупинюся біля будь-якого відділення банку, як я вчора це зробив у Харкові. Я вчора в Харкові, проїжджаючи повз відділення банку, попросив зупинити машину, зайшов до банку і поцікавився, за яким курсом (обміну) вони оголосили – було 8 грн 11 копійок (за один долар). І не було ніякого ажіотажу, ніякої черги. І вони не знали, що я приїду».

Тоді прем'єр-міністр пообіцяв: «Я обов'язково змарную зараз 10 хвилин і заїду до відділення банку».

З парку ім. Петровського, де відбувався брифінг, М.Азаров виїхав у кортежі у супроводі автомобілів ДАІ.