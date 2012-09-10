Генсек Ради Європи: Новий КПК України дозволяє переслідування за політичні рішення

Попри рекомендації Ради Європи, Україна не змінила формулювання двох статей Кримінально-процесуального кодексу, які дозволили ув’язнити екс-прем’єра Юлію Тимошенко. Про це в інтерв’ю виданню Тиждень.ua заявив Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд.

«Нещодавно Україна ухвалила новий Кримінально-процесуальний кодекс, де було враховано майже всі наші рекомендації. Отже, продуктивний діалог можливий. Натомість, мені дуже шкода, що згадані статті досі фігурують в українському Кримінальному кодексі. Саме ці дві статті дозволили ув’язнити колишнього прем’єра Юлію Тимошенко, яку було засуджено за кримінальною справою, відкритою внаслідок політичного рішення.

На мою думку, цього судового процесу взагалі не мало б бути. Йдеться про суто політичну відповідальність за підписання газової угоди з Росією», - каже Ягланд.

Ягланд зазначив, що чудово розуміє, що існують різні позиції стосовно наслідків цієї угоди.

«Але ті, хто вважає договір неприйнятним, мусив ставити питання на обговорення в парламенті, а не подавати на колишнього прем’єра до суду. Треба згадати про умови, за яких пані Тимошенко мусила підписати міжнародний документ. На неї здійснювався колосальний тиск. Росіяни погрожували припинити постачання газу на Захід... Нині втрачена чудова нагода під час виборів дати українському народу можливість визначити своє ставлення до пані Тимошенко. На жаль, Центральна виборча комісія України вирішила інакше. Дві статті, про які ми згадуємо, дозволили владі вдатися до дій, яких не мусило бути в принципі», - пояснив Генеральний секретар Ради Європи.