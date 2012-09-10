Влада готує фальсифікації на виборах у Києві – кандидат в депутати

Влада готує фундамент для фальсифікації виборів у Києві, заявляє незалежний кандидат в народні депутати Тетяна Чернишук, яка балотується по столичному мажоритарному округу № 218. Про це вона повідомила в інтерв'ю журналістам.

За словами Чернишук, в Окружній виборчій комісії № 218 округу з 18 її членів мінімум 8 місць займають люди, так чи інакше пов'язані з кандидатом Львом Парцхаладзе.

«Серед членів комісії присутній Михайло Рюмшин - рідний брат голови Святошинського району Києва Сергія Рюмшина, який активно бере участь у заходах організації «Наш Святошинський», головою якої є кандидат Лев Парцхаладзе. - заявила Чернишук. – Крім того, до складу комісії входять співробітники Конфедерації будівельників України, яку очолює Парцхаладзе, а також рідний брат його довіреної особи Ю. А. Піти та інші. Все це свідчить про те, що готується фундамент для фальсифікацій на виборах на користь одного кандидата. Очевидно, що без владної підтримки зробити це було б неможливо. Такий результат формування комісії не викликає сумнівів щодо того, хто на цьому окрузі є реальним кандидатом від влади».

Нагадаємо, що раніше представники Об'єднаної опозиції та ВО «Свобода» у Львові заявили про те, що «регіонали» разом із створенням Окружних виборчих комісій розпочали фальсифікацію парламентських виборів, та продемонстрували на прес-конференції 29 серпня «інструкції», які нібито розсилаються в ОВК Партією регіонів.