Хорошковський не зміг назвати Януковичу розмір прожиткового мінімуму

Президент України Віктор Янукович просить керівників металургійних підприємств підвищити зарплати робітникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з питань підтримки реального сектору економіки в Дніпропетровську.

«Я хотів би вас просити, аби ви мені сказали, яка є перспектива підвищення заробітної плати на ваших підприємствах, що для цього потрібно?», - відзначив В.Янукович.

При цьому Президент висловив думку, що для збільшення зарплат необхідно вирішити питання про зниження собівартості продукції. Він запропонував представникам метпідприємств обговорити це питання на сьогоднішній нараді.

«Підвищувати заробітну плату в обов'язковому порядку нам потрібно буде, бо ми повинні йти шляхом поліпшення якості стандартів життя», - наголосив Президент.

За його словами, від розмірів зарплат залежатимуть розміри пенсій працівників підприємств. При цьому Президент звернув увагу, що поки що мінімальна пенсія не досягла мінімального прожиткового мінімуму.

«Скільки нам ще не вистачає Валерію Івановичу? Яка сьогодні мінімальна пенсія і прожитковий мінімум?», - запитав він у першого віце-прем'єра Валерія Хорошковського.

Відповідаючи на питання, В.Хорошковський не зміг назвати розмір прожиткового мінімуму.

Довідка УНІАН. Відповідно до закону про Державний бюджет на 2012 рік, протягом року заплановано п'ять разів переглядати розмір прожиткового мінімуму у бік підвищення. Так, з 1 липня він становить 1044 грн. (з 1 жовтня буде підвищено до 1060 грн., з 1 грудня - до 1095 грн. ).

Для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму на 2012 рік:

- для дітей до 6 років: з 1 липня - 917 грн (з 1 жовтня - 930 грн., з 1 грудня - 961 грн.);

- для дітей від 6 до 18 років: з 1 липня - 1144 грн. (з 1 жовтня - 1161 грн., з 1 грудня - 1197 грн.);

- для працездатних осіб: з 1 липня - 1102 гр​​. (з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.);

- для осіб, які втратили працездатність: з 1 липня - 844 грн. (з 1 жовтня - 856 грн., з 1 грудня - 884 грн.).