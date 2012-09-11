На Львівщині членом ОВК пропонували зробити небіжчика

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції у „Львівському прес-клубі” аналітик моніторингово-аналітичної групи «Цифра» Михайло Бойко.

“У списках від партії “Єдина Родина” на подання в члени ОВК округу № 122 виявили особу, яка вже чотири роки мертва. Потім її замінили на когось іншого” - сказав він.

Загалом, за його словами, у Львівській області за 10 днів замінили 91 члена окружних виборчих комісій із 216.

При цьому, за словами аналітика, з 36 керівних посад було замінено 19 осіб – 8 голів ОВК, 6 заступників та 5 секретарів. Серед звичайних членів було замінено 72 особи.

За наданими М.Бойком даними, голови ОВК були замінені в усіх округах, окрім округів №120, №121, №123 і №126. Усіх своїх представників, за його словами, поміняли партії «Русь Єдина», «Братство», «Руський блок», «Руська єдність», «Союз анархістів» та «Єдина Родина».

За словами М.Бойка, така велика кількість замін може означати або те, що ці шість політичних сил не мають кадрів, або подали завідомо неправдиві списки, причому більш ймовірним є другий варіант.