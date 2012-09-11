Тимошенко знову обмежать кількість побачень
На виконання рекомендацій німецьких лікарів керівництвом ДПтС було прийнято рішення про обмеження відвідування Ю.Тимошенко іншими особами.
У Державній пенітенціарній службі України запевняють, що повністю забезпечують право на захист та на отримання кваліфікованих медичних послуг екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтСУ.
Зокрема, йдеться у повідомленні, сьогодні Ю.Тимошенко провела два побачення зі своїм захисником Сергієм Власенком - з 12.00 до 13.00, а також з 14.00 до 15.30.
О 15.30 Ю.Тимошенко розпочала побачення із захисником Андрієм Кожем’якіним.
У ДПтС нагадали, що Ю.Тимошенко проходить курс реабілітації у ЦКБ «Укрзалізниці», де перебуває з 9 травня (18 тижнів).
Водночас у пенітенціарній службі зауважили, що німецькими й українськими лікарями Ю.Тимошенко було рекомендовано максимально обмежити кількість відвідувань на час перебування у стаціонарному закладі та зосередитися безпосередньо на її реабілітаційному процесі.
На виконання рекомендацій німецьких лікарів та з метою забезпечення досягнення максимально позитивного ефекту реабілітації засудженої керівництвом ДПтС спільно з лікарями було прийнято рішення про обмеження відвідування Ю.Тимошенко іншими особами.