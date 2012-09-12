Співкамерниця Тимошенко вже заявляє, що листа про тиск їй надиктувала екс-прем’єр

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування з журналістами у Качанівській виправній колонії заявила сама Ю.Абаплова.

«З приводу останніх заяв від пані Тимошенко хочу сказати, що так, дійсно, я писала таку заяву, але писала під диктовку самої Тимошенко. Просто це називається використали. Використали тоді, використовують зараз і, я так розумію, будуть використовувати й надалі», - сказала Ю.Абаплова.

Жінка спростувала інформацію про те, що на неї здійснюється тиск і що її утримують у карцері.

«Я хочу сказати, що жива, здорова, абсолютно не хвора та, як я думаю, добре виглядаю. Тому те, що було сказано, що я сиджу в карцері – це все не відповідає дійсності. В інтерв’ю, яке я дала останнім, все правда. Ніхто на мене не тиснув, не бив, ногами не штурхав», - сказала Ю.Абаплова.

Співкамерниця екс-прем’єра пояснила, що вона була вимушена зараз попросити зустрічі з пресою, оскільки про неї та членів її сім’ї опубліковано багато неправдивої інформації. «Я звернулася до керівництва колонії для того, щоб зустрітися з журналістами та зробити заяву, тому що дуже багато інсинуацій з приводу мене, з приводу ситуації в колонії, з приводу моїх рідних», - сказала Ю.Абаплова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні С.Власенко оприлюднив листа Ю.Абаплової від 25 березня, де вона заявляє про тиск на неї. За словами захисника, співкамерниця екс-прем’єра написала лист, в якому зазначила про тиск на неї та примушення давати неправдиві свідчення проти колишнього прем’єра.

С.Власенко продемонстрував та зачитав деякі уривки листа на 9 сторінках, кожна з яких підписана, який Ю.Абаплова з власної ініціативи написала йому особисто.

Захисник зауважив, що не може зачитати весь лист, оскільки він стосується і інших людей. Захисник також висловив занепокоєння за життя Ю.Абаплової. «На жаль, я маю від Юлії Абаплової це опублікувати, але цей документ стосується і інших людей, які там згадані», - сказав С.Власенко пообіцявши, що деякі уривки листі сьогодні будуть опубліковані на сайті опозиції.