Лідер донецької опозиції вважає обстріл автомобіля «місцевими розбірками»

Про це він сказав у Донецьку на прес-конференції.

За словами О.Ярошенка, партія «Зелені» - «це сателіт Партії регіонів», і «ці партії між собою не воюватимуть».

«Я думаю, що це містечкові розбірки. Це місцеві розбірки між собою», - сказав опозиційний лідер про факт обстрілу автомобіля кандидата в м. Слов'янську, в одномандатному виборчому окрузі №47, де балотується також від Партії регіонів і син прем'єр-міністра України Олексій Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, 12 вересня о 1-й ночі до чергової частини міліції м. Слов'янська надійшло повідомлення від жителя міста, кандидата в народні депутати України за списком партії «Зелені», про те, що півгодини тому, коли він прямував на автомобілі додому з іншим жителем м. Слов'янська, кандидатом у народні депутати України від тієї ж партії, їх обстріляли невідомі з машини, що стояла на узбіччі, після чого вони зникли. Громадяни, які звернулися до міліції, не постраждали.

Злочин кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - «Хуліганство, здійснене із застосуванням зброї».

Співробітниками міліції вживаються необхідні заходи зі встановлення зловмисників.