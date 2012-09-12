У Слов'янську обстріляли автомобіль із двома кандидатами в депутати

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, о 01:00 12 вересня до чергової частини міліції м. Слов'янськ надійшло повідомлення від жителя міста, кандидата в народні депутати України за списком партії «Зелені», про те, що півгодини тому, коли він прямував на автомобілі додому з іншим жителем м. Слов'янськ, кандидатом у народні депутати України від тієї самої партії, їх обстріляли невідомі з машини, що стояла на узбіччі, після чого зникли з місця події.

У міліції відзначили, що за заявою потерпілих на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події і пошкодженого автомобіля. Було встановлено, що громадяни, які звернулися у міліцію, не постраждали.

Злочин кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - «Хуліганство, скоєне із застосуванням зброї».

Співробітниками міліції вживаються необхідні заходи з встановлення зловмисників, - підкреслили в ГУВС.