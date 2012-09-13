Яценюк: Євросоюз може застосувати санкції після виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це А. Яценюк повідомив на прес-конференції у Житомирі.

“Найближчий час застосування таких санкцій, швидше за все, настане 29 жовтня 2012 року. Застосування санкцій Євросоюзом щодо України пов'язане лише з одним - демократичністю чи недемократичністю виборів в Україні. Говорити про те, що ці вибори будуть демократичними, не представляється можливим, оскільки те, що сьогодні відбувається на виборчих дільницях і те, що Ю.Луценко та Ю.Тимошенко ув'язнені, не дозволяє говорити про те, що ці вибори будуть визнані демократичними. Тому у Європі зараз дискусія йде у чіткому форматі - або ці вибори будуть визнані недемократичними або частково демократичними”, - сказав А. Яценюк.

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При цьому А. Яценюк нагадав свою тезу про те, що Об'єднана опозиція зацікавлена у демократичності виборів.

“Однак, якщо Президент України Віктор Янукович хоче узурпувати владу, то вибори в Україні визнають недемократичними, та до України будуть застосовані санкції — як проти Президента, так і проти його найближчого оточення як до осіб, які мали відношення до фальшування результатів виборів. ", - сказав А. Яценюк.

При цьому він зазначив, що зокрема йдеться про такі санкції, як заборона в'їзду до країни, низку розслідувань проти таких осіб та інше.