Яценюк: Євросоюз може застосувати санкції після виборів
Народний депутат України, голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що Євросоюз може застосувати до України санкції після виборів, якщо вони будуть визнані недемократичними.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А. Яценюк повідомив на прес-конференції у Житомирі.
“Найближчий час застосування таких санкцій, швидше за все, настане 29 жовтня 2012 року. Застосування санкцій Євросоюзом щодо України пов'язане лише з одним - демократичністю чи недемократичністю виборів в Україні. Говорити про те, що ці вибори будуть демократичними, не представляється можливим, оскільки те, що сьогодні відбувається на виборчих дільницях і те, що Ю.Луценко та Ю.Тимошенко ув'язнені, не дозволяє говорити про те, що ці вибори будуть визнані демократичними. Тому у Європі зараз дискусія йде у чіткому форматі - або ці вибори будуть визнані недемократичними або частково демократичними”, - сказав А. Яценюк.
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При цьому А. Яценюк нагадав свою тезу про те, що Об'єднана опозиція зацікавлена у демократичності виборів.
“Однак, якщо Президент України Віктор Янукович хоче узурпувати владу, то вибори в Україні визнають недемократичними, та до України будуть застосовані санкції — як проти Президента, так і проти його найближчого оточення як до осіб, які мали відношення до фальшування результатів виборів. ", - сказав А. Яценюк.
При цьому він зазначив, що зокрема йдеться про такі санкції, як заборона в'їзду до країни, низку розслідувань проти таких осіб та інше.