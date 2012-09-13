ЦВК України ліквідувала виборчу дільницю у Сирії
00:55, 13 вересня 2012Політика
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Центральна виборча комісія ліквідувала виборчу дільницю, яка була створена при посольстві України в Сирії, у зв’язку з нестабільною ситуацією в цій країні.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК.
Необхідність ухвалення цього рішення в ЦВК мотивували громадянською війною в Сирії та невеликою кількістю українських громадян, що залишаються в цій країні.
Водночас ЦВК вирішила долучити цю виборчу дільницю до виборчої дільниці, яка створена при посольстві України в Лівані.
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