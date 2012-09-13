ЦВК України ліквідувала виборчу дільницю у Сирії

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК.

Необхідність ухвалення цього рішення в ЦВК мотивували громадянською війною в Сирії та невеликою кількістю українських громадян, що залишаються в цій країні.

Водночас ЦВК вирішила долучити цю виборчу дільницю до виборчої дільниці, яка створена при посольстві України в Лівані.