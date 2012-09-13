Міліція ліквідувала нелегальну АЗС

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС у Луганській області, роботу АЗС організували двоє молодих людей віком до 30 років.

На 65-му кілометрі траси «Луганськ-Новоайдар» в лісопосадці була облаштована постійна точка з реалізації дизельного пального. Ціна на цій підпільній АЗС була нижчою за існуючу на сьогоднішній день на офіційних заправках. Проїжджаючи повз цього місця, автомобіліст міг побачити на узбіччі невеликий фанерний щит, що рекламує дешеве дизельне пальне, а нижче стрілка, що вказувала, в якому напрямі їхати. Так будь-який бажаючий потрапляв на підпільну заправку.

Правоохоронці з'ясували, що база накопичення пального була в гаражі в місті Щастя. В одному з його боксів і була розташована основна база, де зберігалося пальне у великій стаціонарній цистерні. За допомогою могутнього помпового насоса воно закачувалося в цистерну на колесах. При перевірці стало відомо, що обидва підозрювані раніше не судимі і ніде офіційно не працюють. Також з'ясувалося, що жоден із них не був зареєстрований як підприємець.

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Під час обшуків на АЗС було виявлено і вилучено близько 1,5 тисяч літрів дизельного пального, автомобільний причеп, обладнаний під цистерну, 15 каністр об'ємом 20 літрів, а також пристосування, за допомогою якого здійснювалося перекачування рідини (помпові насоси, гумові шланги, лійки тощо). У гаражі було вилучено з металевих бочок (місткістю по 250 літрів) більш як 7 тонн дизпалива. За результатами експертного дослідження зразків вилученого дизельного пального з'ясувалося, що воно не відповідає діючим в Україні вимогам ДОСТу.

На думку співробітників МНС, зберігати таку величезну кількість пального в таких умовах – це означає створити всі передумови для широкомасштабної техногенної катастрофи. На підставі зібраних матеріалів стосовно «тіньовиків» порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання і збут підакцизних товарів).