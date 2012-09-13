Тягнибок розкритикував прогноз Азарова щодо ВВП

Як передає кореспондент УНІАН , про це О.Тягнибок повідомив на прес-конференції у Житомирі, коментуючи вступне слово на засіданні Кабміну в середу, прем'єр-міністра Миколи Азарова, який сказав, що Кабмін погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком до 3,4%.

О.Тягнибок заявив, що влада перед виборами маніпулює цифрами та намагається переконати населення, що "жить стало лучше, жить стало веселее".

«Оце їхнє планове зростання ВВП до добробуту населення не має ніякого відношення. Є показники зовнішньополітичної діяльності приватних кампаній Дмитра Фірташа і Рената Ахметова по коксохімічній та гірничо-металургійній промисловості», - наголосив лідер ВО «Свобода».

Він також заявив, що дефіцит бюджету в Україні перекривається не за рахунок будівництва чи зовнішніх запозичень, а за рахунок приватизації, тому це є фіктивний показник успіху чи неуспіху приватних структур, які є при владі, а людей намагаються переконати в тому, що в країні зростає ВВП і автоматично має зростати добробут населення.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 12 вересня, затвердив проект Закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

При цьому раніше, у вступному слові на засіданні Кабміну в середу, прем`єр-міністр Микола Азаров сказав, що Кабмін погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком до 3,4%.

Довідка УНІАН. Бюджет-2012 розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%.