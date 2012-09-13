Сьогодні відкривається зустріч Ялтинської європейської cтратегії

У спілкуванні на цьому форумі політики, державні діячі, дипломати, бізнесмени та інші гості обговорять важливі для України і всього регіону проблеми.

Основною темою нинішньої зустрічі, яка має назву «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом», стануть ключові трансформації, які вже сьогодні формують майбутнє глобального світу, пише Радіо Свобода.

Виконавчий директор YES Іванна Климпуш-Цинсадзе каже, що форум відбувається у переломний час для всього світу.

«Пройшли вибори у Франції, в Росії. Незабаром відбудуться вибори у США, ротація влади в Китаї і парламентські вибори в Україні. Незалежно від того, чи залишаться при владі старі, чи прийдуть нові люди, відбуватимуться зміни, а суспільство переживає певний стрес. І ця хвиля матиме вплив на весь світ», – каже Іванна Климпуш-Цинсадзе.

Прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і Президент України Віктор Янукович у п’ятницю відкриють пленарні засідання в Лівадійському палаці. Вони обговорять актуальні питання розвитку України та Туреччини, а також майбутнє «широкої Європи».

Модератором дискусії стане колишній польський президент, нині – голова Наглядової ради Ялтинської європейської стратегії Александр Квасьнєвський.

Як повідомляв УНІАН, європейський комісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле планує взяти участь у 9-й щорічній зустрічі «Ялтинської європейської стратегії». Також свою участь підтвердила 66-й Державний секретар США (2005-2009), радник Президента США з національної безпеки (2001-2005), доктор Кондоліза Райс.