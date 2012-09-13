Власенко: Тимошенко не могла тиснути на співкамерницю під 24-годинним відеонаглядом

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, перебуваючи в Качанівській виправній колонії під цілодобовим відеонаглядом, не могла змушувати співкамерницю Юлію Абаплову писати листа зі свідченнями про тиск на неї працівників пенітенціарної служби.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, коментуючи вчорашню заяву Ю.Абаплової про те, що вона написала листа до захисника під диктовку екс-прем’єра.

«Говорити про те, що Юлія Володимирівна могла змушувати когось щось робити, знаходячись під 24-годинним відеонаглядом, – це просто абсурд. У той же час я можу з упевненістю сказати, що обидві ці людини (Ю.Абаплова та сусідка Ю.Тимошенко по палаті в ЦКЛ «Укрзалізниці» Оксана Мельник – УНІАН) знаходяться під тотальним контролем пенітенціарної системи і очевидно вони від неї повністю та тотально залежні», - сказав С.Власенко.

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Захисник висловив здивування з приводу того, що Ю.Абаплова заявила про тиск з боку Ю.Тимошенко тільки через 5 місяців, а не одразу. На його думку, якби екс-прем’єр справді змушувала співкамерницю писати листа, то відеозапис цього інциденту вже давно був би обнародуваний.

С.Власенко також зазначив, що якби Ю.Тимошенко чинила тиск на співкамерницю, то Ю.Абапловій, щоб перевестися в інше приміщення, достатньо було б поскаржитися адміністрації колонії.

«24 години на добу здійснюється відеонагляд за Юлією Володимирівною. Абаплова бачила Юлію Володимирівну востаннє більше 5 місяців тому і тільки сьогодні вона вийшла з цими заявами. Якщо вона ці листи писала під якусь диктовку, чому вона не сказала одразу, тобто це все абсурд на абсурді і абсурдом підганяє. Юля Володимирівна знаходиться під 24-годинним відеонаглядом. Якби, не бай Бог, щось було не так, вони б уже це відео вісім разів вивісили, тільки відео не п’ятимісячної давності, яке вони десь зараз можуть монтувати тихенько, а робили б це в режимі он-лайн», - переконаний С.Власенко.

Водночас захисник висловив задоволення тим, що Ю.Абаплова сама підтвердила автентичність листа до нього. На думку С.Власенка, це підтверджує правдивість викладеної в листі інформації. «Для мене найголовніше, що Абаплова визнала автентичність свого листа, що підтверджує все, про що я говорив», - зазначив він.

С.Власенко також висловив переконання, що вчорашню прес-конференцію Ю.Абаплової та О.Мельник ініціювала пенітенціарна служба, а не самі ув’язнені.

«Я провів прес-конференцію, закінчилася вона близько 14.00, перша інформація розійшлася з прес-конференції після 15.00. Мені вкрай цікаво, як про це дізналася проста ув’язнена Абаплова, проста ув’язнена Мельник, як вони встигли так швидко написати заяву, як вони встигли так швидко організувати пресу, якщо це все робилося на їхнє прохання. О 14.00 я закінчив свою прес-конференцію, а вони вже о 18.30 виправдовувалися – ну звичайно, це спеціально організовано», - сказав захисник.

На думку С.Власенка, кампанія з дискредитації Ю.Тимошенко продовжуватиметься.

Як повідомляв УНІАН, вчора на прес-конференції у Києві С.Власенко оприлюднив листа Ю.Абаплової, датованого 25 березня 2012 р., в якому вона заявляє про тиск. За словами захисника, співкамерниця екс-прем’єра написала листа, в якому йдеться про те, що її змушували давати неправдиві свідчення проти Ю.Тимошенко. С.Власенко продемонстрував та зачитав деякі уривки листа на 9 сторінках, кожна з яких підписана, який Ю.Абаплова з власної ініціативи написала йому особисто.

Через кілька годин після прес-конференції С.Власенка співкамерниця Ю.Тимошенко Ю.Абаплова провела в Качанівській колонії прес-конференцію, на якій заявила, що листа з начебто свідченнями про тиск, оприлюдненого С.Власенком, вона написала під диктовку екс-прем’єра. Жінка також спростувала інформацію про те, що на неї чинять тиск працівники пенітенціарної служби і що її утримують у карцері.