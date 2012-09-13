Янукович та Ердоган проводять зустріч у форматі «віч-на-віч»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, прозвучали Державні гімни України та Туреччини.

В.Янукович та Р.Ердоган обійшли стрій воїнів Почесної варти.

Церемонія завершилася представленням офіційних делегацій двох країн.

Після цього розпочалася зустріч В.Януковича та Р.Ердогана у форматі «віч-на-віч».

Далі під головуванням Президента України та прем'єр-міністра Туреччини відбудеться друге засідання українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня.

За підсумками засідання планується підписання двосторонніх документів.