Янукович та Ердоган проводять зустріч у форматі «віч-на-віч»
11:43, 13 вересня 2012Політика
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У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Турецької Республіки Реджепа Тайїпа Ердогана.
Ердоган і Янукович зустрічаються у Києві
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, прозвучали Державні гімни України та Туреччини.
В.Янукович та Р.Ердоган обійшли стрій воїнів Почесної варти.
Церемонія завершилася представленням офіційних делегацій двох країн.
Після цього розпочалася зустріч В.Януковича та Р.Ердогана у форматі «віч-на-віч».
Далі під головуванням Президента України та прем'єр-міністра Туреччини відбудеться друге засідання українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня.
За підсумками засідання планується підписання двосторонніх документів.
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