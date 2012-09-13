УНІАН спростовує слова прес-секретаря харківських тюремників

Інформаційне агентство УНІАН вважає за потрібне спростувати слова прес-секретаря харківського управління Державної пенітенціарної служби України Оксани Бабаєвої, яка у коментарі «Українській правді» заявила, що кореспондент УНІАН був особисто присутній на інтерв’ю та передав інформацію з брифінгу співкамерниці екс-прем’єра Юлії Тимошенко інформагентству УНН.

У зв’язку з цим повідомляємо, що 12 вересня агентству УНІАН повідомили про брифінг співкамерниці Ю.Тимошенко Юлії Абаплової за 25 хвилин до його початку – о 17.05.

Кореспондент УНІАН на брифінгу в Качанівській колонії не був присутній, диктофонний запис інтерв’ю агентству надіслали журналісти присутніх на заході ЗМІ о 20.40.

Перша інформація на стрічці новин УНІАН з інтерв’ю Ю.Абаплової вийшла о 20.49.