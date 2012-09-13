Адвокат Абаплової каже, що батько підзахисної дуже наляканий

Захисник колишньої сусідки по камері екс-прем'єра Юлії Тимошенко Юлії Абаплової до сьогоднішнього дня так і не зміг зустрітися зі своєю підзахисною. Про це УНІАН повідомив сам адвокат Олександр Серещенко.

Він зазначив, що з липня робить спроби зустрітися зі своєю підзахисною, проте “створюються штучні перешкоди” з боку представників пенітенціарної служби.

О.Серещенко зазначив, що в зустрічі з Ю.Абапловою йому відмовляють нібито у зв'язку з відмовою самої підзахисної. “Але від неї ніяких заяв мені не показували. У мене є письмова відповідь із районної прокуратури Харкова, де йдеться, що заява Юлії Абаплової про відмову про юридичну допомогу залучена до її особистої справи й ознайомленню не підлягає”, - сказав адвокат.

О.Серещенко назвав дивним той факт, що Державна пенітенціарна служба оприлюднила заяву Ю.Абаплової про прохання в зустрічі з журналістами, а іншу заяву - про відмову від послуг адвоката - не оприлюднює. “Якесь вибіркове право. Те, що їм вигідно, вони публікують, а що не вигідно, вони не показують навіть адвокату”, - сказав О.Серещенко.

Адвокат також зазначив, що підтримує відносини з батьком Ю.Абаплової Костянтином Смирновим, який і укладав договір про надання юридичних послуг.

О.Серещенко спростував інформацію, що команда Ю.Тимошенко має якесь відношення до того, що він став захисником Ю.Абаплової. “Саме Костянтин Смирнов уклав зі мною договір. Мене найняв саме він. Я чотири роки вчився і жив у Харкові й нас звів виключно спільний знайомий”, - сказав він.

На запитання, чи була команда Ю.Тимошенко задіяна в його знайомстві з К.Смирновим, О.Серещенко відповів: “Ні”.

За словами адвоката, його остання телефонна розмова з батьком Ю.Абаплової була достатньо короткою. “З його поведінки було зрозуміло, що він дуже сильно наляканий. Коли ми останній раз розмовляли по телефону, він був дуже наляканий. Він сказав: “Тут такий цирк діється”. Я поцікавився, що він має на увазі. Він сказав: “Не можу говорити. Зв'яжемося пізніше”. З його слів я зрозумів, що на нього чиниться тиск”, - розповів О.Серещенко.

Крім того, за словами О.Серещенка, в розмові К.Смирнов повідомив, що “був вимушений відмовитися від моєї допомоги”.

“Після цього я поштою одержав дві його заяви, в яких він заявляє про розірвання договорів зі мною, проте посилається на якісь незрозумілі факти. Тому чисто юридично поки договір між мною і Костянтином Смирновим не розірваний. Усне волевиявлення було, але юридично правильно це не оформлено. Він ще діє. Я досі залишаюся захисником Абаплової”, - підкреслив О.Серещенко.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня О.Серещенко заявив, що керівництво Качанівської колонії Харкова відмовляється надати зустріч йому з Ю.Абапловою. О.Терещенко зазначив, що є захисником Ю.Абаплової з липня.

19 липня між ним і батьком Ю.Абаплової К.Смирновим було укладено договір про надання їй правової допомоги, зокрема для перегляду вироку в касаційному порядку. Більш того, за словами О.Серещенка, керівництво колонії намагалося зустрітися з батьком Ю.Абаплової й добитися від нього розірвання договору з адвокатом.

11 вересня було оприлюднене інтерв'ю Ю.Абаплової в якому вона заявляє, що Ю.Тимошенко під час перебування з нею в колонії могла сама пересуватися й навіть займалася фізкультурою.

12 вересня адвокат Ю.Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив листа Ю.Абаплової, датований 25 березня, в якому вона заявляє про тиск. За словами захисника, сусідка по камері екс-прем'єра написала листа, в якому йшлося про те, що її примусили давати неправдиві свідчення проти Ю.Тимошенко. С.Власенко продемонстрував і зачитав деякі уривки з листа на 9 сторінках, кожна з яких підписана, який Ю.Абаплова за власною ініціативою написала йому особисто.

Через кілька годин після цього Ю.Абаплова провела в Качанівській колонії прес-конференцію, на якій заявила, що лист, який нібито свідчить про тиск, оприлюднений С.Власенком, вона написала під диктовку екс-прем'єра. Ю.Абаплова також спростувала інформацію про те, що на неї чинять тиск працівники пенітенціарної служби й що її утримують в карцері.