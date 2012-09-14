Більдт, Фюле та Брок провели переговори з Януковичем

Про це К.Більдт написав у своєму Twitter.

“Тривали переговори з Президентом України В.Януковичем разом з комісаром ЄС Ш.Фюле та членом Європарламенту Е.Броком. Спільна заява від нас трьох буде найближчим часом”, - написав К.Більдт.

Як відомо, у Ялті проходить форум “Ялтинська європейська стратегія”, який зібрав високопосадовців з України та Європейського Союзу.