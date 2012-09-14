Більдт, Фюле та Брок провели переговори з Януковичем
13:04, 14 вересня 2012Політика
1581 0
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле і президент Комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок провели переговори з Президентом України Віктором Януковичем у Ялті.
Елмар Брок, Штефан Фюле, Віктор Янукович та Карл Більдт мали розмову у Ялті. Фото з архіву УНІАН
Про це К.Більдт написав у своєму Twitter.
“Тривали переговори з Президентом України В.Януковичем разом з комісаром ЄС Ш.Фюле та членом Європарламенту Е.Броком. Спільна заява від нас трьох буде найближчим часом”, - написав К.Більдт.
Як відомо, у Ялті проходить форум “Ялтинська європейська стратегія”, який зібрав високопосадовців з України та Європейського Союзу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter