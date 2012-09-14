Фюле, Більдт і Брок сказали Януковичу, за яких умов визнають нову Раду

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле, міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт та голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок заявили Президенту України Віктору Януковичу, що легітимність майбутньої Верховної Ради залежатиме від ходу виборів.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у прес-офісі Єврокомісара, про це йдеться у спільній заяві представників ЄС за підсумками їхньої зустрічі з В.Януковичем сьогодні в Ялті.

«Легітимність майбутнього парламенту залежатиме від проведення виборів, які мають бути вільними та чесними у відповідності з найвищими міжнародними стандартами. В цьому контексті ми підкреслюємо важливість свободи засобів масової інформації», - сказано в заяві.

У ході зустрічі представники Європейського Союзу також наголосили, що не повинно бути місця для паузи у відносинах Україна-ЄС, а також місця для компромісу в питанні цінностей.

Крім того, представники Євросоюзу заявили про необхідність вирішення питання вибіркового правосуддя для просування на новий рівень відносин, передбачений Угодою про асоціацію.

«Ми висловлюємо жаль, що наслідки нинішньої ситуації не дадуть можливості двом можливим лідерам опозиції брати участь у парламентських виборах внаслідок судових процесів, які не відповідали міжнародним стандартам чесності, прозорості та незалежності юридичного процесу», - йдеться у заяві.